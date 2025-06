Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Unfallzeit: Mittwoch, 11. Juni 2025, 07:10 Uhr

Schwer verletzt wurde am Mittwochmorgen eine Fußgängerin in Derendorf. Die Frau war beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst worden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 74-Jähriger mit seinem Opel auf der Uerdinger Straße in Richtung Johannstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Uerdinger Straße/Kennedydamm erfasste er aus bislang unklarer Ursache die 35-Jährige, die an der dortigen Fußgängerfurt die Uerdinger Straße überqueren wollte. Die Frau musste zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist nun der Ampelstatus für die beiden Unfallbeteiligten.

