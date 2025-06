Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte/Königsallee: Spektakulärer Einbruch in Zigarrengeschäft - Täter stemmen Loch in Wand - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 10. Juni 2025 00:04 Uhr

Die Täter gelangten durch eine aufgestemmte Wand in das Zigarrengeschäft und entwendeten Zigarren im Wert von ca. 60.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch an der Kö geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag über die Blumenstraße Zugang zu einem leerstehenden Ladenlokal im Komplex Kö-Center. Von hier aus stemmten sie eine angrenzende massive Wand zum Zigarrengeschäft auf und stiegen durch das Loch in den Verkaufsraum. Aus dem begehbaren Humidor stahlen sie anschließend Zigarren in einem Wert von ca. 60.000 Euro. Sie konnten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell