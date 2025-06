Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Streit eskaliert - Mann zieht Küchenmesser und sticht zu - Eine verletzte Person - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, den 09. Juni 2025, 17:30 Uhr

Gestern Nachmittag nahmen Polizeibeamte der Wache Wersten einen Mann fest, der mit einem Küchenmesser seinen Kontrahenten verletzt hatte. Ein lapidarer Streit war der Auslöser.

Nach ersten Erkenntnissen spazierte ein 26-jähriger Ukrainer die Otto-Hahn-Straße entlang. Auf Höhe eines dortigen Kiosks traf dieser auf eine Frau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die mit diversen wechselseitigen Beleidigungen unterstrichen wurde. Die 32-jährige Deutsche ist daraufhin in den Kiosk gegangen und kam mit einem 50-jährigen Syrer an ihrer Seite zurück. Nun schaukelte sich der verbale Streit weiter hoch und endete darin, dass der Ukrainer das Pärchen mit einem Küchenmesser bedrohte. Der 50-Jährige eilte in den Kiosk und bewaffnete sich mit einem Baseballschläger. Dies war der Moment an dem der Streit eskalierte und der 26-Jährige mehrmals auf seinen Kontrahenten einstach. Das Pärchen lief letztendlich in den Kiosk zurück und verständigte die Polizei. Der Ukrainer ging zu einer nahegelegenen Bushaltestelle, an der er widerstandslos festgenommen werden konnte. Der Syrer erlitt mehrere oberflächliche Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Da der wohnungslose 26-Jährige angab Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert zu haben, folgte die Entnahme einer Blutprobe. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft wird er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell