Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 - Kamp-Lintfort - Zwei Schwerverletzte bei Alleinunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 08.Juni 2025, 10:43 Uhr

Zwei Schwerverletzte sind die Folgen eines Alleinunfalls auf der A 57 bei Kamp-Lintfort am Sonntagvormittag. Ein Mann hatte auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war von der Fahrbahn abgekommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war ein 68-jähriger Krefelder mit seinem Mercedes-Benz auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Asdonkshof verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und schleuderte nach rechts in den dortigen Grünbereich. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu, konnte das stark beschädigte Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Seine 65 Jahre alte Beifahrerin war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nach erster Auskunft der Mediziner nicht.

Die Richtungsfahrbahn blieb während der Zeit der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell