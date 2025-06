Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub in Restaurant in Stadtmitte - Unbekannter überfällt Mitarbeiter und entwendet Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 10. Juni 2025, 00:20 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei ermittelt derzeit aufgrund eines Raubes von heute Nacht in Stadtmitte und sucht nach Zeugen. Ein bislang Unbekannter hatte den Mitarbeiter eines Restaurants mit einem Messer bedroht, ihn gefesselt, geschlagen und Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchtete der Täter mitsamt der Beute. Das Opfer erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen klopfte der Unbekannte nach Ladenschluss an der Tür des Restaurants an der Kasernenstraße und verschaffte sich mit einem Vorwand Zutritt. Als der Mitarbeiter die Tür öffnete, bedrohte der Mann ihn sofort mit einem Messer, fesselte und schlug ihn und forderte die Herausgabe des Codes für den Tresor. Der Täter nahm mehrere Tausend Euro Bargeld an sich, steckte diese in eine Tasche und flüchtete im Anschluss. Der Mitarbeiter informierte kurze Zeit später die Polizei und kam dann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und hat einen dunklen Hautton. Er hat eine normale bis kräftige Statur und ein gepflegtes Äußeres. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung und einen Stoppelbart. Er sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell