Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Pkw aufgebrochen und Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben am Sonntagabend zwischen 21.20 Uhr und 22.15 Uhr einen Pkw Mercedes aufgebrochen und eine Bauchtasche mit sämtlichen Papieren, Bargeld und Handy entwendet. Der Mercedes war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz an der Straße Varreler Feld abgestellt. Die Diebe drangen gewaltsam durch die Scheibe der Beifahrertür in den Pkw ein. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Pkw trifft Kleinkraftrad

In der Kladdinger Straße in Stuhr sind am Sonntagabend gegen 21.25 Uhr ein Pkw und ein Kleinkraftrad kollidiert. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades befuhr den Geh- und Radweg an der Ochtum in Richtung Flughafen. An der Kreuzung mit der Kladdinger Straße übersah er den Pkw eines 87-jährigen Fahrers und beide kollidierten. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Schaden von ca. 11000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell