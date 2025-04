POL-DH: --- Syke-Ristedt - Verkehrsunfall mit zwei Toten

Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, in Diepholz, wurde ein 22-jähriger Fußgänger lebensbedrohlich verletzt. Der Fußgänger lief aus bislang unbekannten Gründen in der Mitte der Fahrbahn und kollidierte hier mit einem 31-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw die Sulinger Straße in Fahrtrichtung Wetschen befuhr. ...

