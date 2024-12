PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gewalttätige Ladendiebe verletzten Mitarbeiter +++ In Gaststätte eingebrochen +++ Hochwertiges Elektrofahrrad aus Keller gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Gewalttätige Ladendiebe verletzten Mitarbeiter, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Mittwoch, 18.12.2024, 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag nahm die Polizei in Bad Schwalbach zwei Ladendiebe fest, welche zuvor einen Ladendetektiv verletzt hatten. Gegen 15:00 Uhr betrat eine 41-jährige Bad Schwalbacherin den Supermarkt, verstaute mehrere Waren in ihrer Jacke und passierte ohne zu bezahlen den Kassenbereich. Dort übergab sie die Gegenstände an ihren 49-jährigen Mittäter. Das Duo hatte die Rechnung jedoch ohne einen aufmerksamen Ladendetektiv gemacht. Dieser hatte die Tat beobachtet und die die beiden vor Ort festhalten wollen. Als er auf sie zuging entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung in deren Verlauf die Bad Schwalbacherin den Mitarbeiter mit einem Kugelschreiber angriff und verletzte. Die zwischenzeitlich zum Tatort gerufenen Polizeikräfte nahmen die Diebe fest und stellten dabei weiteres Diebesgut aus anderen Märkten fest. Die Fahrt ging für beide zunächst zur Dienststelle. Bei der Auseinandersetzung wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt. Die Ladendiebin stand zum Zeitpunkt der Tat mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei der 41-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde das Diebesduo wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. In Restaurant eingebrochen,

Niedernhausen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 18.12.2024, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 19.12.2024, 08:30 Uhr

(fh)In Niedernhausen ist ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in eine Gaststätte eingebrochen. Den Spuren am Tatort zufolge hebelte der Unbekannten ein Fenster des Lokals in der Bahnhofstraße auf, um so den Gastraum zu betreten. Dort öffnete er mehrere Schränke und brach eine Kasse auf. Mit Bargeld und Elektronikgeräten im Gepäck suchte er anschließend unbemerkt das Weite. In der Nähe des Restaurants wurde eine verdächtige Person wahrgenommen, welche mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Es handelte sich um einen schlanken, etwa 1,80 m großen Mann, welcher eine Handwerkerhose trug und eine Einkaufstasche mit sich führte.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Hochwertiges Elektrofahrrad aus Keller gestohlen, Rüdesheim am Rhein, Hugo-Asbach-Straße, Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 18.12.2024, 07:40 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in eine Tiefgarage in Rüdesheim ein. Im Zeitraum von 19:00 Uhr am Dienstag und 07:40 Uhr am Mittwoch begaben sich die Täter zu dem Garagentor eines Mehrparteienhauses in der Hugo-Asbach-Straße und öffneten gewaltsam dessen Gitter. Auf diesem Wege gelangten sie in das Untergeschoss, wo sie das Schloss eines Pedelecs der Marke "Riese und Müller" knackten, um anschließend das rund 6.000 Euro teure Fahrrad zu stehlen.

Hinweise zu den Dieben liegen bislang nicht vor, daher bittet die Polizeistation Rüdesheim Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell