Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 13.04.2025

Diepholz (ots)

Syke - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag, den 12.04.2024, gegen 09:05 Uhr, befuhr eine 67-jährige Sykerin mit ihrem Pkw Daimler die Waldstraße in Syke aus Richtung Nienburger Straße kommend und stieß mit einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw Ford zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

Bassum - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 12.04.2025, gegen 22:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen Bassumer nach einem Hinweis, der mit seinem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum fuhr. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 2,44 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Weiterhin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell