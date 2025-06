Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenraub in Rath - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Straßenraub in Rath - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern und sucht Zeugen

Tatzeit: Mittwoch, 11. Juni 2025, 00:30 Uhr

Nach einem Raub in Rath in der Nacht zu Mittwoch sucht die Polizei Zeugen. Zwei Unbekannte hatten einen Senior hinterrücks attackiert und beraubt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 65-Jährige nach Mitternacht zu seinem Wohnhaus an der Sankt-Franziskus-Straße zurückgekehrt. Beim Aufschließen der Haustür brachten ihn plötzlich zwei Unbekannte durch ein Reißen an seinem Rucksack zu Fall. Am Boden schlugen sie dann auf ihn ein und entrissen ihm seine Armbanduhr, Bargeld und den Rucksack. Als der Senior lauthals um Hilfe schrie, ließen die Räuber von ihm ab und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung ARAG-Platz.

Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der 65-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben:

Der erste ist relativ groß, hat längere dunkle Haare und war mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans bekleidet.

Sein Komplize ist etwas kleiner als der erste Täter und hat dunkle lange Haare sowie einen langen Bart. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer grau-weißen Hose bekleidet.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211-8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell