POL-NB: Seniorin wird Opfer von Täter-Duo

Neustrelitz (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Karbe-Wagner-Straße war eine 78-Jährige gestern Vormittag einkaufen. Dabei wurde ihr das Portemonnaie gestohlen. Sie ging sofort zu ihrer Bank, um das Konto sperren zu lassen. Die Bankmitarbeiter riefen zugleich die Polizei.

Leider war dem Täter-Duo zu diesem Zeitpunkt aber bereits eine Abbuchung vom Konto gelungen. Der Schaden für die Frau beträgt mehr als 1.000 Euro.

Bei den beiden Tätern handelt es sich mutmaßlich um einen etwas älteren Mann, der mit schwarzer Jacke, grauer Hose, schwarzem Cap und schwarzen Schuhen bekleidet war.

Seine mutmaßliche Komplizin - eine jüngere Frau - hatte dunkle Haare und trug eine weiße Mütze mit brauner Bommel, einen hellen Mantel, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Ihre Augen sollen durch eine schwarze Sonnenbrille verdeckt gewesen sein. Außerdem trug sie wahrscheinlich eine schwarze Handtasche bei sich.

Das Täter-Duo ist wahrscheinlich nicht das erste und nicht das letzte Mal in der Gegend aktiv. Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit zum Beispiel beim Einkaufen. Taschen - insbesondere mit der Geldbörse darin - sollten immer am Körper bleiben. Auch ein unbeobachteter Moment, in dem die Tasche am Einkaufswagen unbeobachtet hängt, kann es Dieben leichter machen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter-Duo machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981 / 2580 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

