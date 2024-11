Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Nettofiliale

Demmin (ots)

Am 05.11.2024 gegen 03:45 Uhr meldete ein Mitarbeiter der betreuenden Sicherheitsfirma einen Einbruch in einem Supermarkt Am Hanseufer in Demmin. Die Beamten aus Demmin und Malchin begaben sich zum Einsatzort, da zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht klar war, ob sich die Täter eventuell noch in dem Gebäude aufhalten. Vor Ort wurde festgestellt, dass die bislang unbekannten Täter gewaltsam in den Vorraum des Verkaufshauses eindrangen. Eine zweite Schiebetür, die einen Zugang zu den Geschäftsräumen ermöglicht, wurde beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Täter nicht in die Verkaufsräume gelangten. Bei einem gemeinsamen Rundgang im Geschäft konnten keine Personen angetroffen werden. Aufgrund der Spurenlage kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in der letzten Nacht etwas Auffälliges im Bereich des Nettomarktes in Demmin Am Hanseufer bemerkt oder beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell