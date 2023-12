Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer angegriffen und Rollerfahrerin behindert/ Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Selfkant-Hillensberg (ots)

Am 26. Dezember (Dienstag) fuhr ein 36-jähriger Mann aus den Niederlanden (Beekdaelen), gegen 00.20 Uhr, mit seinem Pkw auf der Bergstraße in Hillensberg. Auf der Fahrbahn lag eine Holzpalette, woraufhin der Mann mit seinem Pkw anhalten musste. Zwei ihm unbekannte Personen betraten daraufhin die Fahrbahn und hielten eine Eisenstange in der Hand. Sie gaben an, dass es sich um einen Überfall handeln würde und forderten den Niederländer auf, aus seinem Pkw zu steigen. Als dieser der Aufforderung nachkam, wirkten beide Personen verunsichert und flüchteten zu Fuß über angrenzende Wirtschaftswege. Um 00:40 Uhr fuhr eine junge Frau mit ihrem Roller auf derselben Straße und traf auf zwei Personen, die auf der Fahrbahn standen und nicht zur Seite gingen, als diese auf die beiden zufuhr, sodass die Rollerfahrerin bremsen und ausweichen musste. Die Personenbeschreibung in beiden Fällen ist wie folgt: Beide waren augenscheinlich männlich, etwa 15 bis 16 Jahre alt und sprachen Niederländisch. Einer der Flüchtigen war 160 bis 165 Zentimeter groß und sehr dünn. Er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Sonnenbrille, einen schwarzen Schal und Handschuhe. In den Händen hielt er die Eisenstange. Der zweite Täter war etwas kleiner, hatte eine kräftige Statur, wirkte südostasiatisch und trug einen weißen Kapuzenpullover, dunkle Hose, schwarze Schuhe einen grünen Schal und Handschuhe. Wer hat die beiden Personen gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

