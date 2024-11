Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Traktor landet wegen Wild auf der Fahrbahn im Graben

Neustrelitz (ots)

Am 04.11.2024 befuhr ein Traktor mit geladenem Anhänger die B198 aus Neustrelitz kommend. Auf Höhe der Ortschaft Zinow bremste der 56-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeuggespann stark ab, da zwei Stück Wild die Fahrbahn überquerten. In der weiteren Folge geriet der Anhänger ins Schleudern und kam samt des Traktors nach links von der Fahrbahn ab und landete im dortigen Straßengraben. Der Fahrer wurde durch den Unfall leichtverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeuggespann und dem geladenen Bagger entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Da am Unfallort Betriebsstoffe ausgelaufen sind, war die umliegende Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Das Fahrzeug wurde die zuständige Firma in eigener Verantwortung geborgen.

