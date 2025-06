Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - A 46 bei Hückelhoven - Schwerer Verkehrsunfall im Baustellenbereich - Mann lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 12. Juni 2025, 15:37 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 46 bei Hückelhoven erlitt ein Mitarbeiter einer Baustellenfirma lebensgefährliche Verletzungen, nachdem ihn eine Frau mit ihrem Pkw erfasst hatte. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Verkehr staute sich bis auf sieben Kilometern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 44 Jahre alte Frau aus Heinsberg mit ihrem Audi auf der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg. Hinter der Anschlussstelle Hückelhoven-Ost, in Höhe einer dortigen Tagesbaustelle, bemerkte sie das Stauende zu spät, wich aus und fuhr zwischen einem auf dem Seitenstreifen stehenden Baustellenfahrzeug und der rechtsseitigen Schutzplanke hindurch. Dabei erfasste sie mit ihrem Audi einen 19 Jahre alten Mitarbeiter einer Baustellenfirma. Aufgrund des Aufpralls wurde der 19-Jährige lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 44 Jahre alte Frau und ein weiterer Mitarbeiter der Baustellenfirma erlitten einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn bis 20:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell