POL-D: Flingern Nord - Unfall zwischen Pedelecfahrerin und jugendlichem E-Scooter-Fahrer - Verdacht der Unfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Unfallzeit: Donnerstag, 12. Juni 2025, 15:20 Uhr

Schwere Verletzungen zog sich ein 14-jähriger Düsseldorfer zu, der gestern Nachmittag von einer Pedelecfahrerin an der Kreuzung Hellweg/Bruchstraße angefahren wurde. Die Fahrerin fuhr mutmaßlich bei Rot.

Der Jugendliche fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Radweg der Straße Hellweg in Fahrtrichtung Gerresheim. An der Kreuzung Hellweg/Bruchstraße überquerte er bei grüner Ampel die Bruchstraße. Zeitgleich querte eine Fahrerin mit ihrem Pedelec und einem Fahrradanhänger mutmaßlich bei rotzeigender Ampel den Hellweg aus Fahrtrichtung Daimlerstraße und fuhr seitlich in den 14-Jährigen hinein. Hierbei stürzte der Jugendliche und zog sich schwere Verletzungen zu.

Obwohl die Fahrerin - nach Zeugenaussagen - um den Umstand des Unfallopfers wusste, fuhr sie mit einer lapidaren Ausrede einfach weiter.

Zeugen konnten noch angeben, dass die Frau mit ihrem Pedelec wohl von der Bruchstraße nach links in die Rosmarinstraße und von dort weiter über die Ronsdorfer Straße in den Höherweg einbog. Die Fahrerin wird als ca. 170 cm groß mit normaler Statur beschrieben und trug zur Unfallzeit braune mittelange Haare, eine Sonnenbrille und ein auffälliges pinkes Oberteil. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0211 870 0.

