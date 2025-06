Polizei Düsseldorf

POL-D: Neuss- A57 Richtung Nimwegen in Höhe Neuss-Reuschenberg-Verkehrsunfall mit Verletzten-Mehrere Kilometer Rückstau

Düsseldorf (ots)

Samstag, 14. Juni 2025, 12:54 Uhr

Drei beschädigte Pkw, drei verletzte Fahrzeuginsassen und bis zu fünf Kilometer Stau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Samstagmittag bei Neuss auf der A57 Richtung Nimwegen.

Den ersten Informationen zufolge fuhr ein 26-Jähriger aus Sankt Augustin mit seinem Ford auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Da er einen vor ihm fahrenden Peugeot einer 74-Jährigen aus Wuppertal überholen wollte, wechselte der 26-Jährige auf den linken Fahrstreifen. Der nachfolgende Fahrer eines Mercedes, ein 31-Jähriger aus Köln musste, um eine Kollision mit dem Ford zu verhindern, auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen. Hier prallte der Mercedes gegen das Heck des Peugeot. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Peugeot auf sein Dach, der so auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Die 74-Jährige und ihre Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 31-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden alle drei Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde nach 14:00 Uhr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zeitweilig kam es zu einem Rückstau von bis zu fünf Kilometern. Die Sperrungen konnten gegen 15.00 Uhr aufgehoben werden.

