POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am heutigen Montagmorgen (09.12.2024) kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Walther-Heim-Straße. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 08.30 Uhr kam es zu dem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Bewohner der Wohnung wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt. Die ...

