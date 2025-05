Polizei Paderborn

POL-PB: Mann (60) bei Dating-Treff ausgeraubt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(vh) Zum wiederholten Mal wurde ein Mann in Schloß Neuhaus ausgeraubt, nachdem er sich über eine Dating-Plattform mit einer unbekannten Frau treffen wollte (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6027831 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6024367).

Der 60-Jährige traf am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, in der Straße Am Sandberg ein. Statt der Frau erschienen jedoch drei junge Männer, die ihn unvermittelt zu Boden schlugen. Einer der Täter zog ihm aus der Hosentasche seine Geldbörse, in der sich u.a. ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Das Trio flüchtete daraufhin in Richtung des angrenzenden Schulgeländes. Der Mann wurde bei dem Überfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er beschrieb die Täter als dunkel gekleidete Südländer im Alter von 18-20 Jahren.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

