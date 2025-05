Polizei Paderborn

POL-PB: Mann stellt sich nach Unfall in der Dubelohstraße

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Dubelohstraße mit dem Schatenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus hat sich am Donnerstagnachmittag ein Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen (s. Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6035126). Der Unfallfahrer flüchtete zunächst vom Unfallort. Am Abend stellte sich ein Mann bei der Polizei in Herford.

Der 56-Jährige betrat die Polizeiwache in Herford gegen 21.30 Uhr und gab sich als geflüchteter Fahrer zu dem Unfall in der Dubelohstraße zu erkennen. Während der Befragung teilte er mit, dass das Unfallauto in Paderborn-Schloß Neuhaus in einer Tiefgarage am Schatenweg abgestellt sei. Dabei handele es sich um einen Opel Corsa.

Freiwillig durchgeführte Tests auf Alkohol- oder Drogenkonsum verliefen negativ. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde sichergestellt. Parallel entdeckten Einsatzkräfte der Polizei Paderborn das Unfallauto in der beschriebenen Tiefgarage am Schatenweg. Der bei dem Unfall verletzte 32-jährige Pedelecfahrer befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an

