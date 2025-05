Polizei Paderborn

POL-PB: Abbiegeunfall mit Leichtverletztem auf Alter Hellweg

Paderborn-Wewer (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Alter Hellweg" in Paderborn-Wewer hat sich am Donnerstagvormittag, 15. Mai, ein 36-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 22-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro bog gegen 10.15 Uhr nach links in die Straße "Im Twietken" ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden 36-Jährigen in einem VW Arteon und es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den VW-Fahrer in ein Paderborner Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

