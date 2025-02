Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Störung der Telefonanlage der Polizei

Landkreis Verden (ots)

Derzeit gibt es bei der Polizei Verden und den Polizeistationen Kirchlinteln, Langwedel und Dörverden technische Probleme mit der Telefonanlage. Die Dienststellen sind telefonisch nicht erreichbar. Wann die Störung behoben sein wird, ist aktuell nicht bekannt.

In dringenden Fällen wählen sie die Notrufnummer "110". In allen anderen Fällen können Sie sich an jede andere Dienststelle wenden.

