POL-PB: Technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich

Delbrück-Lippling (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Mittwoch, 14. Mai, 20.00 Uhr, auf Donnerstag, 15. Mai, 07.40 Uhr, in eine Kindertagesstätte an der Detmolder Straße in Delbrück-Lippling eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte ein Außenfenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. ...

