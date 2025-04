POL-CUX: PKW Brand in Drangstedt (Foto im Anhang)

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. Am heutigen Dienstagmorgen (29.04.2025) geriet gegen 07:05 Uhr ein PKW im Bereich der Hafenstraße in Drangstedt in Brand. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug nach selbst festgestellter Rauchentwicklung rechzeitig abstellen und verlassen. Danach geriet der PKW in Vollbrand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Brand wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Durch die Löscharbeiten kam und kommt es im Bereich der Hafenstraße (Landesstraße 120) zu Verkehrs- und Sichtbehinderungen.

