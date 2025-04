Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfällte mit verletzten Personen im gesamten Landkreis

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Sonntag (27.04.2025) kam es im gesamten Landkreis zu mehreren Verkehrsunfällen, bei welchen mehrere Personen verletzt wurden, zum Teil schwer.

Gegen 05:50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Loxstedter mit seinem Pedelec einen Radweg entlang der Bahnhofstraße. Hierbei kam er alleinbeteiligt vom Weg ab und kollidierte mit einem Schutzgeländer. Durch den Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 10:20 Uhr wollte ein 56-jähriger Mann aus Kranenburg (NRW) mit seinem Rennrad in Hemmoor von der Schützenstraße auf den B73 abbiegen. Hierbei übersah er den PKW eines 52-jährigen Mannes aus Hemmoor. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

Gegen 17:20 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes der Sportanlage in Loxstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Jugendlichen und einem Kind. Der 15-jährige Jugendliche befuhr mit seinem Roller den Parkplatz und übersah hierbei aus bislang unbekannten Gründen einen 7-jährigen Jungen auf seinem Tretroller. Durch den Unfall erlitten beide leichte Verletzungen.

Gegen 17:20 Uhr kam es im Bereich der Stubbener Landstraße in Beverstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Fahrradfahrer aus Beverstedt und einer 14-jährigen Jugendlichen auf ihrem E-Scooter. Der Fahrradfahrer kollidierte hierbei mit der Jugendlichen, woraufhin er stürtze und sich leicht verletzte.

