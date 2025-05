Polizei Paderborn

POL-PB: Abbiegeunfall mit drei Leichtverletzten

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der L637 mit den Straßen "Mackeloh" und "Liebfrauenweg" haben sich am Donnerstagnachmittag, 15. Mai, drei Personen leichte Verletzungen zugezogen.

Der 18-jährige Fahrer eines Fiat Seicento bog gegen 15.30 Uhr von der L637 in die Straße "Mackeloh" ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Mercedes Benz GLE einer 29-Jährigen, die in Richtung Salzkotten unterwegs war. Obwohl die Mercedes-Fahrerin eine Vollbremsung einleitete und auszuweichen versuchte, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Fiat wurde in den Einmündungsbereich der Straße "Mackeloh" geschleudert. Der Benz kam etwa zehn Meter hinter der Kreuzung am linken Fahrbahnrand zum Stehen.

Eine 60-jährige Beifahrerin im Geländewagen wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin und ein einjähriges Kind, welches sich ebenfalls im Wagen befand, wurden vor Ort ambulant behandelt. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 19.500 Euro.

