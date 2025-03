POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Bundesstraße B17 / AS Stuttgarter Straße / FR Süden - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Autofahrerin und einem 60-jährigen LKW-Fahrer auf der B17. Gegen 07.00 Uhr fuhr der LKW-Fahrer auf der linken Fahrspur in Richtung Süden. Als er auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er offenbar die dort fahrende 18-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei drehte sich das Auto der 18-Jährigen und ...

