Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche berauben Pizzaboten

Paderborn (ots)

(CK) - Am späten Donnerstagabend (15.05., 22.20 Uhr) wurde ein 18-jähriger Pizzabote während einer Lieferung von einer Jugendrunde unter Vorhaltung einer Schusswaffe zur Herausgabe der Pizzalieferung genötigt.

Um die Bestellung von vier Pizzen auszuliefern, war der Pizzabote mit seinem Motorroller auf der Straße Am Schlengerbusch Ecke Bohlenweg unterwegs. Hier wurde er von zwei bis drei jungen Männern angehalten und zwecks angeblicher Pizzaauslieferung weiter in Richtung Am Schlengernbusch geschickt. In Höhe der Hausnummer 7 warteten dann weitere Jugendliche.

Nachdem der Pizzabote dort seinen Roller abgestellt und die Pizzen aus der Liefertasche geholt hatte, bedrohte ihn einer der Jugendlichen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Lieferung. Um den Auslieferer standen fünf bis sechs junge Männer, einer von ihnen hielt einen Baseballschläger in der Hand und drohte mit Schlägen. Der 18-jährige Pizzabote ließ daraufhin die Ware fallen und flüchtete zu Fuß in Richtung Gesamtschulhof und weiter zur Mentropstraße Ecke Mittelweg.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten zur vorläufigen Festnahme zweier Jugendlicher, auf die die Personenbeschreibung des Geschädigten zutraf. Beide wurden zwecks Identitätsfeststellung und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht.

Im Anschluss wurden der 15-Jährige aus Paderborn sowie der 16-Jährige aus Borchen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an.

Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes und Bedrohung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell