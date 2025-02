Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr

Rinteln (ots)

(KEM) Die Polizei Rinteln ermittelt wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise.

Ein 38-jähriger Schaumburger zeigte an, dass er am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr mit seinem schwarzen Cupra Formentor in Rinteln unterwegs gewesen ist, als ein schwarzer 1er BMW ihm wiederholt sehr dicht aufgefahren sein soll. Die Fahrt soll sich unter anderem entlang der Konrad-Adenauer Straße über das Galgenfeld und den Bahnhofweg erstreckt haben. Im Bereich der Stoevesandstraße oder auch im Bereich der Alten Todenmanner Straße sollen die beiden PKW an geparkten Pkw vorbeigefahren sein. Der BMW sei trotz Gegenverkehrs sehr dicht gefolgt, woraufhin der Gegenverkehr teilweise abgebremst und gehupt habe.

Der Fahrzeugführer des BMW konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Der 34-jährige Schaumburger zeigte wiederum ein gefährdendes Fahrverhalten des Cupra-Fahrers an. So soll dieser ihm am Kreisverkehr zwischen MC Donalds und der Ausfahrt Galgenfeld die Vorfahrt genommen und kurz darauf eine unbegründete Vollbremsung gemacht haben.

Im Bereich der Stettiner Straße sollen schließlich beide Fahrzeugführer angehalten haben. Sie werfen sich gegenseitig vor, sich bedroht zu haben.

Da die beteiligten Fahrzeugführer gegensätzliche Angaben machen, bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat den Cupra und BMW beobachtet und kann Hinweise zu dem Fahrverhalten geben? Wer ist möglicherweise selbst durch beide oder eines der Fahrzeuge gefährdet worden?

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Rinteln unter 05751/96460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell