POL Schwaben Nord: Polizei verhindert mögliche Fahrten unter Alkohol

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (16.03.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der Straßenbahnhaltestelle Donauwörther Straße Ecke Kaltenhoferstraße. Gegen 17.00 Uhr verließ ein 35-Jähriger die Straßenbahn an der Haltestelle Bärenwirt. Drei Jugendliche gingen den 35-Jährigen körperlich an. Einer aus der Gruppe schlug dem 35-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchtete die ...

