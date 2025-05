Polizei Paderborn

POL-PB: Erneut Mann bei Raubüberfall verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

Wie bereits am 01. Mai (vgl. Pressebericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6024367) schlugen Unbekannte einen Mann in Paderborn-Schloß Neuhaus nieder, der sich mit einem Internet-Kontakt treffen wollte, und raubtem ihm die Geldbörse.

Der 57-jährige hatte sich per Chat für 18.00 Uhr an der angeblichen Anschrift des Kontakts an der Memelstraße in Schloß Neuhaus verabredet und war irritiert, als er den Kontaktnamen nicht auf der Klingel fand. In dem Moment schlugen zwei Unbekannte auf ihn ein, rissen ihn zu Boden und zogen ihm die Geldbörse mit seinen Papieren und einem dreistelligen Geldbetrag aus der Tasche. Die Unbekannten flohen in Richtung Memelstraße und Hatzfelder Platz.

Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Er beschreibt die Täter als maximal 25 Jahre alt, beide hatten dunkle, kurze Haare, einer trug ein helles, der andere ein dunkles Oberteil.

Ein Zeuge hatte zur Tatzeit zwei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren an der Örtlichkeit wahrgenommen, die, nachdem, er Schreie gehört hatte, allerdings nicht mehr da waren. Eine soll schwarze Haare gehabt haben und mit einem schwarzen Pullover und Jeans bekleidet gewesen sein, der andere hatte dunkelblonde Haare und trug einen braunen Pullover.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell