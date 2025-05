POL-PB: Diebe machen Beute bei Kellereinbruch

Paderborn (ots) - (cr) Bei dem Wohnungsbrand in der Kerssenbrockallee in Paderborn am vergangenen Sonntagabend, 4. Mai, steht die Ursache fest. Das Feuer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Nachfüllen des Ethanol-Kamins durch die Wohnungsinhaberin ausgebrochen. Die 40-Jährige und ihre drei Kinder blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Am Sonntag gegen 18.40 Uhr kam es zu einem Brand im ...

