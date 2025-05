Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrzeug nach Unfall verlassen aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Niederntudorf (ots)

(md) Mehrere Zeugen meldeten am Sonntag, 04. Mai zwischen 0.00 Uhr und 01.20 Uhr ein verlassenes Fahrzeug auf einem Feld in Niederntudorf, mit dem offenbar "wild" über ein Feld gefahren wurde, bevor es abgestellt wurde. Der Fahrer ist flüchtig

Die eingesetzten Polizeikräfte rekonstruierten aufgrund der Spurenlage den vermutlichen Fahrt- und Unfallhergang wie folgt:

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit dem grauen VW Polo den Kleeweg aus Richtung Wewelsburg kommend in Fahrtrichtung Niederntudorf. Er beschleunigte stark, verlor die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw im Grünstreifen mit einem Baumsetzling und geriet anschließend in das angrenzende Feld. Von dort lenkte der Fahrer den Wagen zurück auf den Kleeweg. Einige Meter weiter kam der Pkw erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet erneut in das angrenzende Feld. Auch in diesem Fall wurde das Fahrzeug wieder auf den Feldweg zurückgelenkt. Durch die wiederholte Geländebefahrung wurde vermutlich der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt, sodass es zum Austritt von Motoröl kam. Anschließend befuhr der Fahrzeugführer den Kleeweg in entgegengesetzter Richtung zurück in Fahrtrichtung Wewelsburg. Das Auto wurde schließlich unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich Kleeweg/Im Klegg im rechtsseitig verlaufenden Grünstreifen in Fahrtrichtung Wewelsburg abgestellt.

Die Feuerwehr, die Untere Wasserbehörde und das Ordnungsamt kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und um die Entsorgung des Autos.

Der graue VW Polo hat kein Kennzeichen, der Innenraum ist ausgebaut, der Wagen verfügt über diverse, vermutlich alte Schäden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Auto, dem Unfallhergang oder dem Fahrer machen können. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0, zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell