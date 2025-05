POL-PB: Zwei Frauen verletzten sich im Bus bei Beinaheunfall leicht

Paderborn (ots) - (mh) Am Montagnachmittag, 05. Mai, haben sich bei Unfällen in Paderborn zwei Radfahrende leichte Verletzungen zugezogen. Ein 62-jähriger Pedelecfahrer war gegen 15.15 Uhr auf der Fahrbahn der Riemekestraße in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er nach rechts gegen einen Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und am Rücken zu. Einen Helm trug ...

