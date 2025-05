Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Radfahrer ohne Helm bei Unfällen leichtverletzt

Paderborn (ots)

(mh) Am Montagnachmittag, 05. Mai, haben sich bei Unfällen in Paderborn zwei Radfahrende leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 62-jähriger Pedelecfahrer war gegen 15.15 Uhr auf der Fahrbahn der Riemekestraße in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er nach rechts gegen einen Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und am Rücken zu. Einen Helm trug der Mann nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Ebenfalls leicht verletzte sich kurze Zeit später ein 24-jähriger Radfahrer auf der Dubelohstraße in Schloß-Neuhaus. Der Mann, der keinen Helm trug, war um 15.45 Uhr in Richtung Schatenweg unterwegs und laut eigener Aussage durch sein Handy abgelenkt. Er fuhr gegen einen Baum und kam zu Fall. Ein Zeuge leistete erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Per Krankenwagen kam der 24-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell