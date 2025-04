Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Sonntag, 27.04.2025 um 17:32 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Wilhelm-Röntgen-Straße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Krankentransportfahrzeuges Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Abend um 21:05 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Wohngebäude im Hover Weg alarmiert. Hier hatte ein Rauchmelder ausgelöst und es war minimaler Brandrauch feststellbar. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Haus schon verlassen. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde die betroffene Wohnung kontrolliert. Hierbei konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Über die Drehleiter wurde parallel der Kamin kontrolliert, da dieser kurz vorher in Betrieb genommen worden war. Nach Rücksprache mit einem Schornsteinfegermeister aus den Reihen der Feuerwehr, war der Kamin allerdings komplett frei. Die Rauchentwicklung in der Wohnung kann der Wettersituation geschuldet sein, dass der Rauch aus dem Kamin wieder zurück in die Wohnung gedrückt worden sei. In Absprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister wurde die weitere Nutzung der Feuerstätte untersagt, bis dieser diese nochmals kontrolliert hat. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst konnte der Einsatz nach rund 120 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell