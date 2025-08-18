PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisiert am Steuer: 37-Jähriger beschädigt vier geparkte Fahrzeuge #polsiwi

Siegen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen und hohem Sachschaden ist es am Sonntagabend im Kirchweg in Siegen gekommen.

Gegen 21.30 Uhr war ein 37-jähriger Audi-Fahrer im Kirchweg in Richtung Eiserfeld unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Kirchweg/Bethausweg kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit vier hintereinander geparkten Autos. Ursächlich dafür dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Mann musste die Beamten daher auf die Polizeiwache nach Siegen begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Abschlepper hat den Audi des 37-Jährigen geborgen. An allen fünf Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden, der sich ersten Schätzungen nach auf ca. 90.000 Euro beläuft. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 13:39

    POL-SI: Polizei ermittelt nach zwei PKW-Diebstählen - #polsiwi

    Kreuztal/Netphen (ots) - In Kreuztal und Netphen sind in den vergangenen Tagen zwei Mercedes AMG entwendet worden. Am Freitagmorgen (15.08.2025) erschien ein 29-Jähriger auf der Polizeiwache in Kreuztal. Der Mann gab an, dass sein Mercedes S 63 AMG in der Nacht zuvor aus der Straße Alter Weg in Osthelden entwendet wurde. Hinweise auf einen Täter ergaben sich nicht. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:38

    POL-SI: Verdächtige Fahrzeuge gemeldet: Polizei nimmt zahlreiche Strafanzeigen auf - #polsiwi

    Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am Donnerstagabend (14.08.2025) ist die Polizei auf das Gelände einer Tankstelle in Weidenau alarmiert worden. Ein Zeuge hatte gegen 20:35 Uhr zwei verdächtige Fahrzeuge gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten zwei 18-Jährige, eine 14-Jährige an sowie eine 12-Jährige an. Zudem befanden sich bei den Personen zwei PKW. Dabei handelte es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren