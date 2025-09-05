POL-BI: Einbruch in Gartenlaube
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 04.09.2025, bemerkte eine Bielefelderin einen Einbruch in ihre Gartenlaube an der Schillerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 18:30 Uhr am Dienstag, 02.09.2025, und 18:25 Uhr am Donnerstag, 04.09.2025. Der unbekannte Täter hatte sich gewaltsam Zutritt zur Laube verschafft und mehrere Gartenwerkzeuge entwendet. Der Täter ließ eine Axt und eine Zigarettenpackung zurück.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell