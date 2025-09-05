Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Gartenlaube

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 04.09.2025, bemerkte eine Bielefelderin einen Einbruch in ihre Gartenlaube an der Schillerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 18:30 Uhr am Dienstag, 02.09.2025, und 18:25 Uhr am Donnerstag, 04.09.2025. Der unbekannte Täter hatte sich gewaltsam Zutritt zur Laube verschafft und mehrere Gartenwerkzeuge entwendet. Der Täter ließ eine Axt und eine Zigarettenpackung zurück.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell