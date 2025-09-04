Polizei Bielefeld

POL-BI: Heroin-Dealer in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 03.09.2025, kontrollierten Polizisten einen Drogendealer auf dem Parkplatz eines Gemischtwarenladens an der Straße Hakenort. Der polizeibekannte Mann leistete Widerstand bei seiner Festnahme. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 17:00 Uhr bemerkten Polizisten einen polizeibekannten 59-jährigen Mann, der ein Motorrad nutzte, obwohl ihm die nötige Fahrerlaubnis dazu fehlte. Zudem war er bereits wegen des mehrfachen illegalen Handels mit Heroin in Erscheinung getreten und hatte eine Haftstrafe dazu abgesessen.

Als es kurz darauf im Auto eines mutmaßlichen Kunden zu einem Verkauf von Drogen kam, schritten die Beamten ein und kontrollierten die Männer. Der polizeibekannte Kunde, ein 28-jähriger Bielefelder, hatte ebenfalls bereits mit Drogen gehandelt.

Der 59-jährige Dealer versuchte vergeblich vor der Kontrolle zu fliehen, leistete Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Bei den aufgefundenen Drogen handelt es sich nach einer ersten Bewertung um eine nicht geringe Menge an Heroin und ein Streckmittel. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten zudem einen höheren vierstelligen Geldbetrag sicher.

Der 59-jährige wohnungslose Dealer mit iranischer Staatsbürgerschaft wurde am Donnerstag, 04.09.2025, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichtes Bielefeld vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, wegen des illegalen Handels in nicht geringer Menger von Heroin.

Der 28-jährige Käufer mit irakischer Staatsbürgerschaft muss sich nun für den versuchten Ankauf von Betäubungsmitteln verantworten.

