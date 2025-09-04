Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb in der Stadtbahn erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein dreister Taschendieb erbeutete am Dienstag, 02.09.2025, ein Mobiltelefon aus der Jackentasche einer Bielefelderin.

Die 50-jährige Bielefelderin fuhr gegen 09:20 Uhr mit der Stadtbahnlinie 2 zum Jahnplatz. Während der Fahrt hatte sie ihr Handy in der Hand gehalten. Als sie am Jahnplatz aussteigen wollte, steckte sie das dunkelgrüne Samsung Galaxy Ultra 23 in ihre Jackeninnentasche.

Beim Aussteigen griff ein unbekannter Mann in die Jackentasche, nahm das Mobiltelefon an sich und flüchtete.

Er war etwa 1,70 Meter groß, circa 25 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen Bart und hatte dunkle, kurze Haare. Der Mann war mit einer dunklen kurzen Hose bekleidet und hatte einen dunklen Rucksack bei sich.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell