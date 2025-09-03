PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Führerscheinloser Vater bringt Kind zur Schule

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - Ein Bezirksdienstbeamter erblickte am Montagmorgen, 01.09.2025, einen Autofahrer, von dem er wusste, dass er keinen Führerschein besitzt. Das Auto wurde sichergestellt. Der Fahrer erhielt eine Strafanzeige.

Am Montagmorgen hielt sich ein Bezirksdienstbeamter im Rahmen der Schulwegsicherung an einer Schule an der Neue Straße auf. Gegen 08:10 Uhr bemerkte er dann einen 61-jährigen Bielefelder, der sein Kind mit dem Auto zur Schule brachte. Da der Fahrer bekanntlich keine Fahrerlaubnis besitzt, stoppt der Polizist das Auto.

Da die Eigentumsverhältnisse des Autos unklar waren und der 61-jährige mit dem Auto weiterfahren wollte, wurde der Wagen zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

