PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Schwerverletzte nach Sekundenschlaf

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A33 / Borchen - Bei einem Alleinunfall auf der A 33 am Dienstag, 02.09.2025, zogen sich ein Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin schwere Verletzungen zu.

Der 71-jährige Bielefelder fuhr gegen 03:00 Uhr mit einem Pkw-Anhänger-Gespann auf der A33 in Fahrtrichtung Osnabrück.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlief der Bielefelder in Höhe des Parkplatzes Letzter Heller kurz ein. Dabei lenkte er den 1er BMW in den rechten Graben. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrsschild und einem Baum. Der Anhänger und dessen Beladung verteilte sich über den gesamten rechten Fahrstreifen.

Der Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden von Ersthelfern versorgt, bis die Rettungskräfte eintrafen. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Einen mitgereisten Hund brachten Feuerwehrkräfte in ein Tierheim.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 30 000 Euro.

Den Führerschein des Bielefelders stellten die Beamten sicher.

Die Polizei erinnert daran, bei längeren Fahrten ausreichend Pausen einzulegen. Müdigkeit ist ein unterschätztes Risiko im Straßenverkehr. Ausgeruht sein heißt sicher ans Ziel kommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 14:12

    POL-BI: Opfer gesucht: Gutschein entwendet

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei sucht ein Opfer, dem am Mittwoch, 20.08.2025, von einem oder zwei Jugendlichen in der Innenstadt ein Gutschein im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen oder geraubt wurde. Nach dem aktuellen Kenntnisstand entwendeten ein oder zwei 15-jährige Bielefelder einem unbekannten Opfer einen Gutschein für einen Elektronikfachmarkt. Die Tat soll im Bereich der ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:20

    POL-BI: Radfahrerin kollidiert mit Autotür

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, 01.09.2025, übersah eine Autofahrerin eine nahende Radfahrerin und öffnete ihre Autotür. Die Radfahrerin kollidierte mit der Tür und erlitt leichte Verletzungen. Gegen 17:15 Uhr parkte eine 25-jährige Bielefelderin mit ihrem Mini Cooper S an der Weststraße. Als sie aus dem Auto aussteigen wollte, übersah sie eine nahende 61-jährige Radfahrerin aus ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:47

    POL-BI: Zu spät gesehen: Kind tritt hinter Bus hervor

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 01.09.2025, wurde ein neunjähriges Mädchen bei einem Unfall auf der Bleichstraße leicht verletzt. Ein 66-jähriger Bielefelder befuhr gegen 13:30 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Bleichstraße stadtauswärts in Richtung Ziegelstraße. Zur selben Zeit stieg das Kind an einer Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Seite aus und beabsichtigte, die Straße hinter dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren