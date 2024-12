Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 18.12.2024, gegen 9 Uhr, entdeckten Zeugen auf dem an die Raschigstraße angrenzenden Parkplatz des Friedhofs Mundenheim einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Polizeikräfte stellten vor Ort starke Beschädigungen an dem Automaten fest. Zudem fehlte der Inhalt . Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf mindestens 4.000 Euro belaufen.

Auch in der Nibelungenallee wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat gefunden. In diesem befand sich ebenfalls keine Ware mehr. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Beide Automaten wurden an den Auffindeorten mutmaßlich durch die Täter lediglich abgelegt und befanden sich ursprünglich in Neuhofen (Dieselstraße) bzw. Frankenthal (Wormser Straße).

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise. Haben Sie etwas beobachtet? Haben Sie möglicherweise gesehen, wie die Automaten eingeladen oder ausgeladen wurden? Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell