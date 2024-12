POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 76-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Seit Mittwoch, 18.12.2024, wird ein in Ludwigshafen wohnender 76-Jähriger vermisst. Er verließ am Mittwoch gegen 07:00 Uhr ein Krankenhaus in der Bremserstraße in Ludwigshafen. Zuletzt wurde der Vermisste auch hier gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 76-Jährige ist auf Medikamente angewiesen, leidet unter Demenz und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die ...

