POL-OG: Rastatt - Jugendliche E-Scooter-Fahrerin gesucht

Rastatt (ots)

Wie eine 61 Jahre alte Fahrradfahrerin am Donnerstag beim Polizeirevier Rastatt zur Anzeige brachte, sei sie bereits am Mittwochnachmittag in der Kaiserstraße in einen Unfall verwickelt gewesen und habe sich hierbei verletzt. Laut ihren Schilderungen sei ihr eine bislang unbekannte, jugendliche E-Scooter-Fahrerin gegen 16:30 im Bereich der Lyzeumstraße in die Seite gefahren, weshalb sie stürzte. Zum Unfallzeitpunkt wurde weder der Rettungsdienst noch die Polizei hinzugezogen. Wie sich bei einer späteren Untersuchung erst herausstellte, hat sich die 61-Jährige bei dem Unfall schwerere Verletzungen zugezogen und wendete sich daher an die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf Suche nach Zeugen, insbesondere aber nach der E-Scooter-Fahrerin. Die Jugendliche habe sich nach dem Unfall sehr höflich und hilfsbereit gezeigt; Personalien seien aber keine ausgetauscht worden. Die am Unfall beteiligte E-Scooter-Fahrerin oder Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Ermittlern.

/wo

