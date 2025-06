POL-MA: Heidelberg: Ungebremst am Stauende auf Auto aufgefahren

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr im Bereich der Westtangente in Weinheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 76-jährige Fahrer eines Opel Corsa befuhr zum Unfallzeitpunkt die Westtangenete in Richtung der Bundesstraße 3 (Bergstraße). Aus bislang unbekannter Ursache geriet er hierbei ...

mehr