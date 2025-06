Heidelberg (ots) - Am Samstagabend gegen 17:20 Uhr verwickelte eine bislang unbekannte Frau in der Pleikartsförster Straße aus einem stehenden Auto heraus, die 62-jährige Geschädigte in ein Gespräch. Sie erzählte, dass ihre Mutter Geburtstag hätte, sie sich jedoch im Krankenhaus befinden würde. Aus diesem Grund hätte sie das Bedürfnis der Passantin etwas zu ...

