POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Bande macht Beute durch Trickdiebstahl

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 17:20 Uhr verwickelte eine bislang unbekannte Frau in der Pleikartsförster Straße aus einem stehenden Auto heraus, die 62-jährige Geschädigte in ein Gespräch. Sie erzählte, dass ihre Mutter Geburtstag hätte, sie sich jedoch im Krankenhaus befinden würde. Aus diesem Grund hätte sie das Bedürfnis der Passantin etwas zu schenken. Die Fremde legte ihr eine Plastikkette um den Hals und drückte ihr einen 20-Euro-Schein in die Hand. Das Gespräch dauerte nur wenige Minuten, dann entfernte sich die Frau in einem silberfarbenen Kombi Richtung Ortsausgang. Nachdem die Täterin verschwunden war, stellte das Opfer fest, dass ihre Goldkette im Wert von ca. 1.000 Euro verschwunden war.

Die bislang unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben. Ca. 50 Jahre alt, südländische Erscheinung, leicht übergewichtig, lange dunkelbraune Haare, gepflegt, weißer langer Rock mit Strickmuster. Der Fahrer wird ebenfalls auf ca. 50 Jahre geschätzt und als südländischer Phänotyp beschrieben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 in Verbindung zu setzen.

Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Straftaten mit ähnlicher Begehung verübt werden. Seien Sie aufmerksam!

