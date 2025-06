Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender E-Scooter löst einen Einsatz aus

Sinsheim (ots)

Am späten Sonntagabend wurde gegen 23:40 Uhr ein brennender E-Scooter im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der E-Scooter am Abend im Treppenhaus abgestellt wurde. Die Anwohner, die auf den Brand aufmerksam wurden, trugen den E-Scooter aus dem Gebäude und löschten diesen dort. Nach ersten Erkenntnissen geriet die Batterie des E-Scooters eines 38-Jährigen Mannes aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Die Feuerwehr sicherte die Lithium-Batterie und legte sie zur weiteren Kontrolle in ein Wasserbehältnis. Nachdem das Treppenhaus gereinigt und gelüftet war, konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell