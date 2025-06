POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, Pressemitteilung Nr. 1

Weinheim (ots) - Der seit dem 06.06.2025 aus einer Behinderteneinrichtung in Weinheim abgängige Christoph H. wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Beamte der Bundespolizei in Mannheim aufgegriffen. Er ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

